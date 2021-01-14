Почти все алтайские депутаты ГД поддержали увеличение штрафов за нарушения на митингах

Перед Новым годом Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, который вводит штрафы за анонимное финансирование митингов и увеличивает размер наказания за неповиновение на таких акциях сотрудникам правоохранительных органов. К 22 января авторам законопроекта необходимо уточнить в тексте о финансировании митингов "субъекты административной ответственности".
Так, за финансирование митингов без предоставления личных данных штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Штрафные санкции за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или других правоохранительных органов составят от 2 до 4 тысяч рублей (сейчас 1 тысяча рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Законопроект поддержали практически все депутаты Госдумы от Алтайского края. Согласно данным, расположенным на сайте нижней палаты парламента, "за" проголосовали единороссы Даниил Бессарабов, Олег Быков, Николай Герасименко, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор и Александр Прокопьев. Еще один представитель "партии власти" – Валерий Елыкомов, а также справедливоросс Александр Терентьев не голосовали. Единственным из алтайских депутатов, кто не поддержал законопроект, оказался представитель КПРФ Сергей Шаргунов.
Комментарии
холопы должны знать свое место...
Не поможет уже, даже те кто поддерживал уже поняли на примере эпидемии - что спасать никто не будет. И про холодильник тоже понятно стало, завтра начнут скупать доллар до 5 февраля по 7 трюлей в день - считайте сами насколько с каждой вашей тысячи вы меньше купите снова!
Пыня боты двинет, куда эти персонажи тиканут?
Готовятся
14.01.2021 11:46
- гость -
когда в вашем котелке кашка то сварится?
президенты при капитализме -лица для массового шоу по тв,
правит всем капитал и владельцы информациооного распрастранения
Подстилки бесхребетные.
Все о нас заботятся сердешные - а мы в едином порыве за них в сентябре и проголосуем, а Шаргунову отлуп дадим!!!
Так митинги являются следствием некачественной работы самих же депутатов!
Если работа депутатов направлена на благосостояние народа и улучшения его жизни, разве народ будет митинговать! Депутаты, может лучше митинг, чем биение народом ваших зажравшихся и наглых морд?!
14.01.2021 12:01
- гость -
+1000%
в общем и целом настроение народа прослеживается чётко!
непонятна позиция аборигена - то что раньше было не приемлемо, то что сейчас происходит отрицательно. не пойду, не поеду и здесь не останусь...
а в целом всё закономерно: власть всегда сама готовит революции
С "Аборигеном" как раз все понятно, просто у Бори провалы в области интеллекта. Он в общем-то парень неплохой, спокойный, тихий и вроде как малость пришибленный, но безвредный.
я думаю всё они понимают. просто сделать ни чего не могут. они в сложившейся обстановке - ведомые, а не водители (руко...). ясно, что они (высшие должностные лица) обладают большей информацией чем мы, поэтому нам их действия кажутся странными и не логичными. что-то случилось?! что-то случиться?! что-то случается?! эти вопросы имеют место быть. кто об этом догадывается, тот "вооружён", в смысле предупреждён...
поэтому по порядку номеров СНИЛС, Рассчитайсь!
Свобода слова в действительности.....
Все эти Лооры , Герасименки Шаргуновы им не до нас ! Как была нищая жизнь в этом Алтайском крае так и остаётся !
1150.Все верно. РАСПЕКТ.
На их месте жестче надо. Так чтобы например, за комментарий Аборигена выше можно было его законно вытащить из хатки и розгами отходить. И 15 суток по чистке сортиров обеспечить.
14.01.2021 12:45
- гость -
Недалёкие любители пожестче, подобные тебе, всегда уверены что "вытащить из хатки и розгами отходить а потом 15 суток сортиры чистить" их то уж точно не коснётся. Только каждый раз всё заканчивается для вас дурачков плохо, под вскукареки типа "Товарищи, произошла чудовищная ошибка! Сообщите товарищу Сталину" вас утилизируют также как и либералов, оппозицию и прочую "пятую колону". Подумай, если ещё есть чем, прежде чем оргазмировать по поводу очередного ужесточения, усиления и ограничения.
Диагноз тов. Саахова , т.е. гостя 12:30, полностью подтвердился. Боря жги дальше!
а за увеличение ответственность за коррупцию когда эти депутаты поддержат?