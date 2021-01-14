Почти все алтайские депутаты ГД поддержали увеличение штрафов за нарушения на митингах

Перед Новым годом Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, который вводит штрафы за анонимное финансирование митингов и увеличивает размер наказания за неповиновение на таких акциях сотрудникам правоохранительных органов. К 22 января авторам законопроекта необходимо уточнить в тексте о финансировании митингов "субъекты административной ответственности".

Так, за финансирование митингов без предоставления личных данных штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Штрафные санкции за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или других правоохранительных органов составят от 2 до 4 тысяч рублей (сейчас 1 тысяча рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Законопроект поддержали практически все депутаты Госдумы от Алтайского края. Согласно данным, расположенным на сайте нижней палаты парламента, "за" проголосовали единороссы Даниил Бессарабов, Олег Быков, Николай Герасименко, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор и Александр Прокопьев. Еще один представитель "партии власти" – Валерий Елыкомов, а также справедливоросс Александр Терентьев не голосовали. Единственным из алтайских депутатов, кто не поддержал законопроект, оказался представитель КПРФ Сергей Шаргунов.