Эксперт предостерег об опасности сна с телефоном под подушкой

Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, почему опасно спать с телефоном под подушкой. Его слова приводит ИА "Прайм".

По данным эксперта, даже через подушку электромагнитные волны могут неблагоприятно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе. Кроме того, существует риск перегрева и воспламенения смартфона.

Для улучшения качества сна специалист рекомендует прекратить пользоваться девайсом за час до отправки в постель. Также следует периодически отключать звук в телефоне или переводить его в режим "в самолете": это благоприятно скажется на нервной системе.

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