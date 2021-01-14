Барнаульский планетарий готовится к переезду в кинотеатр "Родина"

Власти Барнаула раскрыли подробности будущего переезда городского планетария в здание, в котором ранее располагался кинотеатр "Родина", а ныне функционирует театр кукол "Сказка". Об этом сообщает ТАСС.

"На приспособление кинозала из бюджета города будет направлено 16 млн рублей, – уточнили в комитете по культуре мэрии. – В приспособленный зрительный зал кинотеатра для планетария будет интегрирован купол диаметром 9 метров, установлена современная цифровая система для демонстрации современных полнокупольных программ, а также действующий аппарат планетарий ZKP-1. В 2021 году планируется закупить одну полнокупольную программу".

Зрительный зал будет вмещать 45 человек. Вечерние наблюдения за небесными объектами и дневные – за Солнцем планируют проводить бесплатно. Работа астрономического кружка сохранится.

Как ранее писал amic.ru, решение о том, что планетарий и земельный участок под ним передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

В 2019 году на тот момент глава Барнаула Сергей Дугин подписал предварительный договор о безвозмездной передаче здания городского планетария местной епархии. Свою подпись под документом также поставил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.

После поиска подходящего помещения под "звездный дом" было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина", где сейчас располагается театр кукол "Сказка". В первом квартале 2021 года театр должен перебраться в новое здание. Следом запланирован переезд планетария.