Барнаульский планетарий готовится к переезду в кинотеатр "Родина"

Власти Барнаула раскрыли подробности будущего переезда городского планетария в здание, в котором ранее располагался кинотеатр "Родина", а ныне функционирует театр кукол "Сказка". Об этом сообщает ТАСС.
"На приспособление кинозала из бюджета города будет направлено 16 млн рублей, – уточнили в комитете по культуре мэрии. – В приспособленный зрительный зал кинотеатра для планетария будет интегрирован купол диаметром 9 метров, установлена современная цифровая система для демонстрации современных полнокупольных программ, а также действующий аппарат планетарий ZKP-1. В 2021 году планируется закупить одну полнокупольную программу".
Зрительный зал будет вмещать 45 человек. Вечерние наблюдения за небесными объектами и дневные – за Солнцем планируют проводить бесплатно. Работа астрономического кружка сохранится.
Как ранее писал amic.ru, решение о том, что планетарий и земельный участок под ним передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
В 2019 году на тот момент глава Барнаула Сергей Дугин подписал предварительный договор о безвозмездной передаче здания городского планетария местной епархии. Свою подпись под документом также поставил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.
После поиска подходящего помещения под "звездный дом" было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина", где сейчас располагается театр кукол "Сказка". В первом квартале 2021 года театр должен перебраться в новое здание. Следом запланирован переезд планетария.
Комментарии
Земельный участок тоже принадлежал? До революции все церкви были в государственной собственности.
Класс, а людям что принадлежало, тоже можно вернуть? У моего прадеда деревня была, вернут же да? Или только под поповники будут планетарий переделывать, в который все дети с радостью ходили. Но там же место проходное, может денежки понесут посетители парка. БУдет теперь куча нищих там сидеть и вонять, мимо не пройти.
Что то не понял, Дугин может за бесплатно, хоть кому, любую собственность города передавать? А продать это здание церкви и эти деньги пустить на обустройство нового планетария религия не позволяет! Получается, что бюджетные деньги были подарены церкви в виде здания и еще налоги граждан пойдут на благоустройство планетария на новом месте! Шикарно!!!!
А как насчет староверов, если они счет РПЦ выставят?
14.01.2021 12:26
- гость -
Чиновники им тоже что-нибудь подарят за счет бюджета!
14.01.2021 12:11
Гость
Какую ты деревню захотел холоп?! Ты тут родился в ссылке еще и пальцы гнешь. Может тебе еще ключи дать от Мэрии?