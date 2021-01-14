В Госдуме готовят законопроект об отмене основного госэкзамена

В Госдуме ведется разработка законопроекта об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ), рассказал "Известиям" зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе, – уточнил Зайцев. – В перспективе же полная отмена ОГЭ".

Инициативу планируют рассмотреть на одной из весенних сессий нижней палаты парламента в марте или в апреле.

По словам Зайцева, следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Народный избранник считает, что эти экзамены слишком стандартизированы и их результаты не отражают реальных знаний школьников.

Ранее amic.ru писал, что основной этап сдачи ЕГЭ-2021 планируют провести с 24 мая по 1 июля. Эти даты указаны в проекте расписания. Примерно в эти дни 11-е классы сдавали экзамены и в прошлые годы (за исключением 2020-го, когда из-за пандемии сроки ЕГЭ сдвинули).