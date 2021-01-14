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Новости

Иван Янковский рассказал подробности съемки секс-сцены с Кристиной Асмус в фильме "Текст"

, ИА "Амител"
Актрису затравили после выхода картины на экраны
Иван Янковский и Кристина Асмус / Кадр из фильма 'Текст'

Иван Янковский и Кристина Асмус / Кадр из фильма "Текст"

Актер Иван Янковский рассказал подробности о съемке интимной сцены с участием Кристины Асмус в фильме "Текст". Об этом он рассказал Федору Бондарчуку в программе "Кино в деталях". По словам Янковского, он и Асмус сделали свою работу достоверно и хорошо.

"Хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно "развели" всех. Человек должен понимать, что это кино", – подчеркнул актер.

Напомним, фильм "Текст" вышел в 2019 году. Асмус, сыгравшая главную роль, после выхода картины подверглась жесткой травле за участие в откровенных сценах. В ноябре 2019 года стало известно, что актрисе поступают и угрозы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.01.2021 15:31
- гость -

Всех развели и Гарик развёлся тож!

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