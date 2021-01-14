Иван Янковский рассказал подробности съемки секс-сцены с Кристиной Асмус в фильме "Текст"

Актер Иван Янковский рассказал подробности о съемке интимной сцены с участием Кристины Асмус в фильме "Текст". Об этом он рассказал Федору Бондарчуку в программе "Кино в деталях". По словам Янковского, он и Асмус сделали свою работу достоверно и хорошо.

"Хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно "развели" всех. Человек должен понимать, что это кино", – подчеркнул актер.

Напомним, фильм "Текст" вышел в 2019 году. Асмус, сыгравшая главную роль, после выхода картины подверглась жесткой травле за участие в откровенных сценах. В ноябре 2019 года стало известно, что актрисе поступают и угрозы.