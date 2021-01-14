Вырубку березовой рощи в Алтайском крае приостановили через суд

Прокуратура Усть-Калманского района по жалобам местных жителей провела проверку законности вырубки деревьев в березовой роще возле села Ельцовка и нашла основания для приостановления процесса, сообщает "Банкфакс".

Участок был приобретен фермером под сельскохозяйственные нужды и вырубка деревьев необходима именно для этих целей. Однако, как выяснилось, этого делать нельзя.

Причиной тому – угроза краснокнижным животным и растениям, которые обитают в этой местности. Речь идет о белой куропатке, бородатой неясыти, орлане-белохвосте и башмачке крупноцветковом.

В связи с этим прокурор подал иск к компании, ведущей вырубку берез, и потребовал прекратить этот процесс. На время судебного разбирательства приставы приостановили заготовку древесины. Заседание по делу запланировано на 27 января.