Карьера в гору. Как за несколько месяцев стать востребованным специалистом

Изучение новой специальности может не только разнообразить будни, но и улучшить материальное положение. А начать осваивать ее можно в компьютерной академии "Шаг" на бесплатном пробном уроке "Эффективный интернет-маркетинг". Это мастер-класс для маркетологов, бренд-менеджеров, начинающих бизнесменов и всех, кто хочет:

освоить востребованную профессию, сменить работу на более высокооплачиваемую; ⠀⠀

вывести свой бизнес в интернет;

взаимодействовать со своей целевой аудиторией в Сети с помощью рассылок, социальных сетей, блогов и других инструментов;⠀⠀

использовать новые каналы связи со своей аудиторией;⠀⠀

увеличить продажи своего интернет-магазина. ⠀

"Чаще всего нас спрашивают, не поздно ли что-то менять после 35 и возможно ли начать с нуля. Я всегда отвечаю, что возрастного лимита нет. У нас учится много людей, которые почти не знали компьютера, до того как пришли в академию. А с новой профессией они не окажутся "за бортом". Любые барьеры по силам, если у вас достаточно мотивации", – говорит Алексей Шайнов, методист учебного отдела академии "Шаг".

Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. В феврале 2021 года в академии стартует направление современной IT-сферы – "Интернет-маркетинг". С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам, проводя 100% времени за компьютером и отрабатывая различные кейсы. А после обучения есть возможность трудоустроиться к одному из IT-партнеров академии.

​Предварительная регистрация на мастер-класс по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

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