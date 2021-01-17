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Одни ухабы да ямы. Барнаульцы жалуются на нечищеные новые дороги

, ИА "Амител"
На участок улицы Взлетной за зиму ни разу не приезжала снегоуборочная техника

Фото: amic.ru

Жители новых кварталов Индустриального района Барнаула жалуются на нечищеные дороги. Так, участок улицы Взлетной от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда игнорируется снегоуборочными машинами с начала зимы, рассказала amic.ru читательница Оксана. Данная часть проезжей части была полностью обустроена осенью прошлого года. Здесь работает освещение, расставлены дорожные знаки, но ни разу не чистилась дорога.

"Одни шишки да ямы, двигаясь по ним, машину просто кидает из стороны в сторону", – отмечает Оксана. Грейдер, по словам читательницы, ходит только по Солнечной Поляне, заворачивая на перекрестке на Взлетную мимо проблемного участка. 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

17.01.2021 08:49
- гость -

Писали недавно, что у Барнаула снегоочистительной техники практически на 1 млрд рублей, а улицы не чистят.

17.01.2021 09:11
- гость -

Дорога не сдана на бюжете города не числится. Вообще она, по-идее, перекрыта должна быть. Так что радуйтесь и такому проезду.
P.S. Сам живу на Взлётной 109, ямы да ухабы как раз до моего дома.

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