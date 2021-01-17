Одни ухабы да ямы. Барнаульцы жалуются на нечищеные новые дороги

Фото: amic.ru

Жители новых кварталов Индустриального района Барнаула жалуются на нечищеные дороги. Так, участок улицы Взлетной от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда игнорируется снегоуборочными машинами с начала зимы, рассказала amic.ru читательница Оксана. Данная часть проезжей части была полностью обустроена осенью прошлого года. Здесь работает освещение, расставлены дорожные знаки, но ни разу не чистилась дорога.

"Одни шишки да ямы, двигаясь по ним, машину просто кидает из стороны в сторону", – отмечает Оксана. Грейдер, по словам читательницы, ходит только по Солнечной Поляне, заворачивая на перекрестке на Взлетную мимо проблемного участка.