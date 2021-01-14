Мошенники более 30 раз звонили рубцовчанину, чтобы похитить его деньги

71-летний житель Рубцовска стал жертвой мошенников, которые звонили ему более 30 раз, чтобы получить данные его банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, первоначально мужчине позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, доложил, что на его счете происходят сомнительные операции. Поскольку пенсионер знал о подобных схемах мошенничества, он сразу же положил трубку.

"После этого на его номер телефона на протяжении часа поступали многократные звонки с 32-х абонентских номеров и в итоге злоумышленники смогли убедить мужчину сообщить им номер банковской карты и коды активации, пришедшие в СМС", — рассказали в ведомстве.

В результате со счета рубцовчанина похитили 62 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хищение с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".

Ранее сообщалось, что лжебанкир оформил кредит на 300 тысяч рублей на жительницу Шипуновского района.