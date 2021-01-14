Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами COVID-19

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой. В беседе с главой Удмуртии Александром Бречаловым глава государства указал на необходимость грамотно управлять коечным фондом.

"... Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", — цитирует Путина РИА Новости.

За последние сутки в России зарегистрировали 24 763 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,4 млн человек, почти 64 тысячи пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили пациентку с 18 мутациями коронавируса. Как отмечалось, женщина в течение полугода неоднократно сдавала ПЦР-тесты, которые показывали положительные результаты.