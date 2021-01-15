В пятницу, 15 января, в Алтайском крае истекает действие "ковидного" указа, запрещающего проведение массовых мероприятий, включая новогодние корпоративы. Документ действовал ровно один месяц – с 15 декабря. Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального правительства, внесение изменений в указ не планируется: продевать его действие не будут. Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом на этой неделе также не ожидается.

В конце ноября власти сообщили о запрете проведения новогодних корпоративов. "С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера", – было сказано в указе губернатора.

Под запрет угодили любые коллективные посиделки, независимо от числа участников, посвященные празднованию Нового года, где предполагались дискотеки (танцы), караоке, шоу-программы и т. д. Причиной такого решения была названа сложная эпидемиологическая обстановка.

В то же время работа кинотеатров, театров и концертных залов не была приостановлена. Также в крае, вопреки слухам, не запретили работу ночного общепита. Посетители могли перекусить, послушать музыку, посмотреть ТВ, но устраивать танцы им было нельзя.

Кроме того, в документе подчеркивалось, что при проведении "прочих массовых мероприятий" на улице необходимо соблюдать масочный режим.

В то же время утренники в детских садах проходили без присутствия родителей, а в школах новогодние елки и вовсе отменили.

Судя по заверениям властей и данным официальной статистики, новогодние запреты не прошли даром. "Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае вышла на плато, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не наблюдается", — заявил 11 января глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Если 15 декабря в крае было зарегистрировано 218 инфицированных, то 14 января — уже 196. Число смертельных исходов от ковида за прошедшие недели варьировалось от 7 до 16 в сутки.

Между тем в ряде российских регионов действие аналогичных "ковидных" указов продлили до 1 февраля. К примеру, так поступили власти Крыма. На полуострове по-прежнему актуален запрет на банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и другие массовые гулянья.