До -25 и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае 15 января

Еще один холодный день ожидает жителей Алтайского края, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, утром 15 января местами по краю ожидается изморозь и туман. Днем столбики термометров покажут от -20 до -25 градусов, а местами по предгорьям – до -15 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах при этом будет скользко. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток прогнозируют от -23 до -25 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.