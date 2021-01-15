Эрдоган привился от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, сообщил местный телеканал NTV.

Эту информацию глава государства также подтвердил в своем Telegram-канале. "Я тоже сделал прививку", – написал турецкий лидер, сопроводив новость смайликом и фотографиями из Анкарской городской больницы.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором статистических данных по коронавирусу в мире, с начала пандемии в Турции выявили 2,3 млн случаев COVID-19. Скончались за весь период в стране 23,3 тысячи пациентов.

Отметим, что президент России Владимир Путин по-прежнему не привился от коронавируса. Ранее об этом вновь сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также напомнил, что о поставленной вакцине российский лидер сообщит сам.