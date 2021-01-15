Эндокринолог раскрыла "золотую формулу похудения"

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram о "золотой формуле похудения".

По ее словам, для начала следует высчитать, сколько калорий требуется для поддержания веса. Для этого нужно умножить свой вес на коэффициент активности.

Для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и не занимается спортом, коэффициент равен 28, для активных людей с двумя-тремя тренировками в неделю – 31, для очень активных (от пяти тренировок) – 33.

То есть, например, у не слишком "спортивного" офисного работника с весом 70 кг получится 1960 ккал (70х28). Чтобы начать худеть, следует отнять от этой суммы 10-15%.

Отсюда следует, что суточный рацион для успешного сброса веса у него не должен превышать 1764 ккал (1960 – 196).

Ранее amic.ru писал, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, нужно ежедневно съедать до 300 граммов листьев зеленого салата. Для салата характерна не только крайне низкая калорийность, но и высокое содержание клетчатки, аскорбиновой и фолиевой кислот, а также калия, который служит эффективным мочегонным средством.