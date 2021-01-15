Пятница, 15 Январь, 09:33

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,8
€ 89,65
-14°


3495816 +0
Обь
-10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Эндокринолог раскрыла "золотую формулу похудения"

, ИА "Амител"
Расчет калорий зависит от образа жизни
Фото: eshape.ru

Фото: eshape.ru

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram о "золотой формуле похудения".

По ее словам, для начала следует высчитать, сколько калорий требуется для поддержания веса. Для этого нужно умножить свой вес на коэффициент активности.

Для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и не занимается спортом, коэффициент равен 28, для активных людей с двумя-тремя тренировками в неделю – 31, для очень активных (от пяти тренировок) – 33.

То есть, например, у не слишком "спортивного" офисного работника с весом 70 кг получится 1960 ккал (70х28). Чтобы начать худеть, следует отнять от этой суммы 10-15%.

Отсюда следует, что суточный рацион для успешного сброса веса у него не должен превышать 1764 ккал (1960 – 196).

Ранее amic.ru писал, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, нужно ежедневно съедать до 300 граммов листьев зеленого салата. Для салата характерна не только крайне низкая калорийность, но и высокое содержание клетчатки, аскорбиновой и фолиевой кислот, а также калия, который служит эффективным мочегонным средством. 

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.01.2021 08:43
- гость -

калории - это какойто бред! Замените еду на водку там каллорий выше крыши и на результат посмотрите через недельку он вас сильно удивит!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
09:22
В десятках жилых домов в Бийске отключили электроэнергию 0
09:10
167 тысяч мигрантов зарегистрировали в одном помещении в Москве 2
08:57
Блогер Илья Варламов рассказал о новом задержании в Южном Судане 3
08:45
Более 400 работников культуры в Алтайском крае повысят квалификацию в 2021 году 0
08:29
"Она у вас больше не дернется". Мама Вари Голошубовой рассказала подробности трагедии 4
08:16
Глава ЦИК Памфилова сменила WhatsApp на Telegram 1
08:03
Как и где купить новый автомобиль со скидкой 10%? 0
07:47
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу похудения" 1
07:32
Эрдоган привился от коронавируса 2
07:19
Естественная убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза 6
07:01
Краевые власти решили, что будет с новогодним "ковидным" указом после 15 января 1
06:48
Глава Барнаула поднялся в сибирском медиарейтинге 4
06:33
Рык, от которого бегут мурашки. Как лев из барнаульского зоопарка защищает свою еду 0
06:17
Стало известно число работающих в удаленном формате россиян 0
06:02
До -25 и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае 15 января 0
03:20
Умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский 1
23:55
Такой день. Доступная вакцина от ковида и снос снежного городка в Барнауле 0
23:25
Автомобиль с двухлетним ребенком рухнул с моста в Горном Алтае 8
23:12
Томенко проинформировали о проверке из-за смерти ребенка в ЦРБ 3
22:58
23 человека умерли в Норвегии после вакцинации от коронавируса 1
22:32
18-летнего жителя Алтайского края будут судить за вымогательство еды у подростка 1
22:11
Мурашко призвал регионы сделать вакцинацию от COVID-19 доступнее 1
21:50
В Алтайском крае стало больше мест, где ставят прививки от коронавируса 1
21:31
Заведующую алтайской аптекой обвиняют в присвоении почти полумиллиона рублей 0
21:18
Грузовик с древесиной перевернулся и загорелся под Рубцовском 1
20:50
Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами COVID-19 1
20:32
Бориса Грачевского ввели в медикаментозную кому 0
20:10
Мошенники более 30 раз звонили рубцовчанину, чтобы похитить его деньги 0
19:50
Томенко вошел в тройку наименее критикуемых губернаторов Сибири 11
19:33
Число многодетных семей растет в Алтайском крае 0
19:15
Жительница Алтайского края выиграла миллион рублей в лотерею 2
18:50
16 штаммов коронавируса обнаружили в Кении 0
18:28
Почти 150 снегоуборочных машин выведут на дороги Барнаула в ночь на 15 января 0
18:07
Барнаул сковали многокилометровые пробки 1
17:55
Девочка перебегала дорогу возле барнаульской мечети и попала под машину 4
17:42
С крестным ходом, но без купели. Как пройдет Крещение в Барнауле 0
17:31
Михаил Мишустин заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом 1
17:21
Алтайский край вошел в топ-5 регионов для гастрономического туризма 0
17:07
Житель Уфы получил восемь лет колонии за убийство педофила 2
16:54
Врач рассказал, чем отличается ковидный кашель от кашля курильщика 1
16:41
СМИ: Минстрой планирует ужесточить контроль за арендой жилья 2
16:29
Молодого барнаульца отправили в колонию за пьяную езду 1
16:16
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в России 1
16:05
Стало известно, когда снесут торговые павильоны на площади Победы в Барнауле 12
15:56
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:42
Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеалом мужчины 12
15:30
Алтайский край вошел в десятку регионов с самой доступной вакциной от ковида 17
15:15
Россиянам хотят разрешить запуск салютов лишь пять дней в году 17
15:03
Денег нет, но вы держитесь. Как дожить до зарплаты после новогодних праздников 0
14:54
Ученые готовятся отнимать секунды жизни у землян 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.