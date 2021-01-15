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Новости

В десятках жилых домов в Бийске отключили электроэнергию

, ИА "Амител"
Причиной стали плановые работы на тепловых пунктах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Бийске 15 января. Согласно данным городского управления ГОЧС и ПБ, с 9:00 до 16:00 электричества не будет сразу в десятках жилых домов.

Обесточивание сети пройдет на следующих участках:

  • в связи с установкой ПУ на ТП-247 в домах на переулке Магистральный, 20-36, улице Шадрина 5/1, Втором спичечном переулке 25-47;
  • в связи с устранением аварийного нагрева на ТП-161 в домах на Цесовской 1, 2, улице Красноармейская 299-323, Гастелло 1, 3;
  • в связи с установкой ПУ на ТП-392 в домах по улице Горького 298-314, проезду Пионерскому 80,82, переулке Улалинском 81, 83.
  • в связи с установкой ПУ на ТП-36 в жилых домах по улице Горького 217-241, 222-246, Тургенева 177, Уральский 62-68,43-47,Свердловский 54-56
  • в связи с монтажными работами на ТП-28 в жилых домах по улице Красногвардейской 113-115, Фортштатская 81-89, 36-56, улице Второй Зеленой 3-13.

Также под отключением окажется муниципальное учреждение "Память" на улице Гилева, 18 а.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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