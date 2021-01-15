Злоумышленники украли со склада алтайской фермы 48 мешков дробленого зерна

Полицейские задержали двух жителей Алтайского края, которых подозреваются в краже 48 мешков дробленого зерна с молочно-товарной фермы. Все украденное они продали односельчанину.
Как пишет пресс-служба регионального ГУ МВД, предварительно установлено, что двое мужчин 35 и 34 лет, которые работали на предприятии скотниками, заметили, что на ферму завезли большое количество корма для животных.
После раздачи зерна коровам один из напарников предложил другому совершить кражу. Вечером злоумышленники подобрали ключ и проникли на склад, откуда похитили 48 мешков с кормом, которые почти сразу же продали другому жителю села.
Спустя некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемых и изъять зерно в полном объеме. Отмечается, что оба мужчины ранее судимы. Они уже признали свою вину.
Комментарии
Кража века!
Свиньи,как и человеки,каждый день жрать хотят.
Воровать грех.
Воровать могут только чиновники! За миллионные хищения из бюджета им либо небольшой штраф, либо небольшой условный срок!
Раньше (в прошлом веке) за бутылку самогона можно было купить пару мешков дроблёнки.Если очень "горело"- 3 мешка. По старому-на 8-12 литров самогона упёрли.Какая сейчас такса?
полторашка - пятихат