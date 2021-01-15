Злоумышленники украли со склада алтайской фермы 48 мешков дробленого зерна

Полицейские задержали двух жителей Алтайского края, которых подозреваются в краже 48 мешков дробленого зерна с молочно-товарной фермы. Все украденное они продали односельчанину.

Как пишет пресс-служба регионального ГУ МВД, предварительно установлено, что двое мужчин 35 и 34 лет, которые работали на предприятии скотниками, заметили, что на ферму завезли большое количество корма для животных.

После раздачи зерна коровам один из напарников предложил другому совершить кражу. Вечером злоумышленники подобрали ключ и проникли на склад, откуда похитили 48 мешков с кормом, которые почти сразу же продали другому жителю села.

Спустя некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемых и изъять зерно в полном объеме. Отмечается, что оба мужчины ранее судимы. Они уже признали свою вину.