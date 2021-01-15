"Дело предельно простое". Глава алтайского СК о драке на Старом базаре

Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов оценил дело о драке на Старом базаре в Барнауле. По его словам, никаких сложностей в расследовании не возникло.

"Дело предельно простое, у нас таких сотни в год. Доказательств было предостаточно, в том числе благодаря съемке видео с места преступления. Просто все решили, что там якобы замешаны профессиональные спортсмены, поэтому поднялся общественный резонанс. Однако, по информации Федерации бокса РФ, Старцев профессионально не занимался спортом около 20 лет", – рассказал Хвостов в интервью "Толку".

По его словам, вина Старцева полностью доказана именно по факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Само дело находилось под личным контролем Хвостова, в следствие никто не вмешивался.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев.

Чтобы придать ситуации максимальную огласку, вдова Павла Рохлова, Светлана, отправилась на съемки ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача вышла в свет в середине октября. Также она создала петицию на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и потребовала наказать Старцева по всей строгости закона.

Губернатор Алтайского края Виктора Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".