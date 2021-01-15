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Новости

"Дело предельно простое". Глава алтайского СК о драке на Старом базаре

, ИА "Амител"
По словам Андрея Хвостова, в расследование со стороны никто не вмешивался
Михаил Старцев / Фото: скриншот из видео

Михаил Старцев / Фото: скриншот из видео

Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов оценил дело о драке на Старом базаре в Барнауле. По его словам, никаких сложностей в расследовании не возникло. 

"Дело предельно простое, у нас таких сотни в год. Доказательств было предостаточно, в том числе благодаря съемке видео с места преступления. Просто все решили, что там якобы замешаны профессиональные спортсмены, поэтому поднялся общественный резонанс. Однако, по информации Федерации бокса РФ, Старцев профессионально не занимался спортом около 20 лет", – рассказал Хвостов в интервью "Толку".

По его словам, вина Старцева полностью доказана именно по факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Само дело находилось под личным контролем Хвостова, в следствие никто не вмешивался.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев.

Чтобы придать ситуации максимальную огласку, вдова Павла Рохлова, Светлана, отправилась на съемки ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача вышла в свет в середине октября. Также она создала петицию на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и потребовала наказать Старцева по всей строгости закона.

Губернатор Алтайского края Виктора Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.01.2021 10:36
- гость -

В Уфе мужичек убил рецедивиста педофила. Заступился за детей и получил 8лет строго режима. Вывод обходить стороной. Пусть убиваю, насилуют, горят и тд.

15.01.2021 10:43
- гость -

Да в большинстве случаев действительно все просто.
Но потом как-то выходит, что одному 8, а другому 2 условно...
Жаль конечно всех участников, этого происшествия. Жизни испорчены из-за фигни и алкоголя

15.01.2021 10:45
- гость -

1043. Вот именно. Алкаголь уносит и ломает жизни.

15.01.2021 10:50
- гость -

Здесь пьяная драка и один удар. Там множество ударов и кража.

15.01.2021 10:55
- гость -

По его словам, никаких сложностей в расследовании не возникло...

На таких пьяных бытовухах планы и выполняются

15.01.2021 11:01
Надоели

Дайте ему его десяточку и пусть быкует на зоне. И все забудут через 5 минут

15.01.2021 11:02
- гость -

15.01.2021 10:45
- гость -

Особенно женщинам пить не рекомендуется.

15.01.2021 11:28
Гостья

Драчуна со Старого базара не жалко,всего скорее это закономерность в его жизни.А вот уфимского заступника реально жалко..Так никто не будет заступаться из-за боязни получить срок..

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