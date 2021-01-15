Twitter временно заблокировал доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V"

Twitter временно заблокировал аккаунт вакцины "Спутник V" из-за возможного взлома из американского штата Вирджиния. На данный момент доступ полностью восстановлен.

Как пишут "Известия", 14 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал на официальном сайте сообщение об ограничении доступа к учетной записи препарата, который разработали в Центре имени Гамалеи. Увидеть сообщения в Twitter можно было только после предупреждения.

Позднее доступ был восстановлен, а в руководстве социальной сети объяснили блокировку возможным взломом – согласно сообщению в официальном аккаунте вакцины, неправомерный доступ могли осуществить с территории штата Вирджиния в США.

В свою очередь, по мнению политолога Александра Асафова, блокировка может быть попыткой отвлечь внимание от ситуации с вакцинированием препаратом Pfizer, которое повлекло смерть 23 человек в Норвегии.