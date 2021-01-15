Нового всплеска коронавируса в России весной не будет. В этом уверен доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело – нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется", – заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, свою роль сыграет и солнечная погода, поскольку ультрафиолет более губителен для вируса, чем мороз.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег.