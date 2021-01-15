В возрасте 71 года ушел из жизни художественный руководитель и создатель "Ералаша" Борис Грачевский. Ранее у его был диагностирован ковид. 28 декабря в Instagram режиссер опубликовал селфи, на котором запечатлен в веселом расположении духа и в кислородной маске. "А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!" – гласила подпись. 14 января Грачевский умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

На киножурнале "Ералаш" выросло не одно поколение детей. А фразы оттуда давно стали крылатыми. Собрали самые, пожалуй, знаменитые и ностальгические выпуски. Спасибо вам, Борис Юрьевич, за наше счастливое детство.