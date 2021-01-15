Жителя Алтайского края задержали за кражу трех ковров и трех стульев

Сотрудники полиции задержали по подозрению в краже 50-летнего жителя села Кашкарагаиха Тальменского района. По предварительным данным, мужчина проник в одну из квартир в соседнем доме и вынес оттуда три паласа, микроволновку, тюль и три стула.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пропажу хозяйка квартиры заметила на следующий день, после чего обратилась в полицию. Прибывшие на место преступления правоохранители в этот же день обнаружили все украденное у соседа, который не стал отрицать своей вины и рассказал, что попал в квартиру, выбив замок. Имущество изъяли и вернули потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сельчанину грозит до шести лет тюремного заключения.