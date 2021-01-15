Алтайский край вошел в тройку регионов с самым высоким спросом на банкротство без суда

МФЦ Алтайского края с 1 сентября 2020 года ведет прием заявлений о признании жителей региона банкротами во внесудебном порядке. Эта услуга оказалась востребованной. С заявлениями обратились 335 человек. Это третий результат в стране. Впереди – только Санкт-Петербург и Москва. Процедура банкротства началась в отношении 64 жителей Алтайского края.

Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, общий размер долгов которого составляет от 50 000 до 500 000 рублей. Если сумма больше, банкротство можно оформить только в судебном порядке. В общую сумму входят следующие виды долгов:

– по займам и кредитам (включая проценты);

– по алиментам;

– по договорам поручительства (включая суммы, по которым основной должник платит вовремя);

– по возмещению вреда жизни и здоровью;

– по налогам и сборам.