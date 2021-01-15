Пятница, 15 Январь, 17:04

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,8
€ 89,65
-12°


3520531 +24715
Обь
-10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америки

, ИА "Амител"
По информации инсайдеров, актер уже договорился со студией Marvel
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Некоторое время назад актер Крис Эванс заявлял, что больше не вернется к ролям в фильмах Marvel, но теперь, по информации инсайдеров, студия заключила с ним новый контракт. 

По данным СМИ, в Marvel сделали актеру предложение, от которого он не смог отказаться. По информации Deadline, между студией и Эвансом заключено соглашение о возврате персонажа в киновселенную. Сообщается, что речь идет о фильме, который не будет номерной частью "Первого Мстителя". Скорее всего, Капитан Америка появится в сольном проекте другого героя.

Предполагается, что он сыграет роль наставника, каким был Тони Старк для нового Человека-паука. 

Marvel Studios официальных комментариев пока не дает. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
16:53
"Динамо-Алтай" проведет первые в 2021 году домашние матчи 0
16:42
Москвичка зашила тело умершего пенсионера в шторы и оставила у подъезда 0
16:30
Экс-ректор АГМУ решил вновь побороться за место главы вуза 1
16:17
Стоимость сотовой связи в России может вырасти на 15% 5
16:05
"На скорую руку и без начинки". В закон о статусе алтайских учителей внесут поправки 4
15:52
На строительство детского сада в Камне-на-Оби потратили 165 млн рублей 0
15:40
Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америки 0
15:27
Россиянам порекомендовали немедленно удалить некоторые приложения со смартфонов 4
15:14
Более 3,5 млн жителей России заразились коронавирусом 0
15:01
Старость на радость. В Алтайском крае растет спрос на услуги сиделок 0
14:57
Глава алтайского Минстроя проверил, как отапливают Славгород 0
14:45
Алтайский край вошел в тройку регионов с самым высоким спросом на банкротство без суда 0
14:33
Выплаты на детей от 3 до 7 лет увеличат в Алтайском крае 5
14:25
Государству могут запретить покупать банки 3
14:10
Жителя Алтайского края задержали за кражу трех ковров и трех стульев 0
13:55
Алтайский Росздравнадзор обязал врачей докладывать о "побочках" вакцины от COVID-19 1
13:43
Алтайских спасателей и автоинспекторов поблагодарили за помощь на заснеженной трассе 0
13:31
Ученые назвали основной признак перенесенного коронавируса 5
13:17
Барнаульские автомобилисты поймали пьяного гонщика на "Газели" 0
13:05
Жительница Алтайского края умерла от коронавируса в Республике Алтай 0
12:54
В Барнауле ребенок попал под машину и убежал с места аварии 0
12:44
Уличные котики помогли восстановить теплоизоляцию на трубопроводе в Барнауле 7
12:32
"Такие осложнения бывают". Руководство Советской ЦРБ о гибели ребенка в больнице 37
12:20
АлтГУ продолжит искать того, кто спроектирует новый корпус на площади Сахарова 32
12:08
Старые автобусы, новые стройки и вечные проблемы с деньгами. Главные новости недели 3
11:56
Потепление до +7 градусов идет в Алтайский край 1
11:42
Более 2,5 млрд рублей потратили на капремонт алтайских школ в 2020 году 0
11:30
"Девчонки и мальчишки, а также их родители". Лучшие выпуски "Ералаша" 0
11:17
Врач оценил вероятность новой волны коронавируса весной 15
11:04
Юная алтайская биатлонистка выиграла золото в Уфе 5
10:53
Twitter временно заблокировал доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V" 2
10:40
Жители Алтайского края и Республики Алтай стали чаще брать ипотеку 0
10:28
"Дело предельно простое". Глава алтайского СК о драке на Старом базаре 13
10:14
14 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
10:02
Когда духи запахли ацетоном, или Почему ковид искажает обоняние 0
09:49
Жители Алтайского края жалуются на холод в школах 0
09:33
Злоумышленники украли со склада алтайской фермы 48 мешков дробленого зерна 6
09:22
В десятках жилых домов в Бийске отключили электроэнергию 0
09:10
167 тысяч мигрантов зарегистрировали в одном помещении в Москве 5
08:57
Блогер Илья Варламов рассказал о новом задержании в Южном Судане 16
08:45
Более 400 работников культуры в Алтайском крае повысят квалификацию в 2021 году 0
08:29
"Она у вас больше не дернется". Мама Вари Голошубовой рассказала подробности трагедии 56
08:16
Глава ЦИК Памфилова сменила WhatsApp на Telegram 6
08:03
Как и где купить новый автомобиль со скидкой 10%? 2
07:47
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу похудения" 4
07:32
Эрдоган привился от коронавируса 3
07:19
Естественная убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза 16
07:01
Краевые власти решили, что будет с новогодним "ковидным" указом после 15 января 3
06:48
Глава Барнаула поднялся на две позиции в сибирском медиарейтинге 4
06:33
Рык, от которого бегут мурашки. Как лев из барнаульского зоопарка защищает свою еду 0
06:17
Стало известно число работающих в удаленном формате россиян 0
06:02
До -25 и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае 15 января 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.