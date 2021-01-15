Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америки

Некоторое время назад актер Крис Эванс заявлял, что больше не вернется к ролям в фильмах Marvel, но теперь, по информации инсайдеров, студия заключила с ним новый контракт.

По данным СМИ, в Marvel сделали актеру предложение, от которого он не смог отказаться. По информации Deadline, между студией и Эвансом заключено соглашение о возврате персонажа в киновселенную. Сообщается, что речь идет о фильме, который не будет номерной частью "Первого Мстителя". Скорее всего, Капитан Америка появится в сольном проекте другого героя.

Предполагается, что он сыграет роль наставника, каким был Тони Старк для нового Человека-паука.

Marvel Studios официальных комментариев пока не дает.