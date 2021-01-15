Москвичка зашила тело умершего пенсионера в шторы и оставила у подъезда

Жители одной из московских многоэтажек на Энергетической улице нашли у подъезда сверток из штор, в котором находилось тело пенсионера. О происшествии написал Mash.

Обнаружившие его люди сначала подумали, что это обычный ковер, но приглядевшись, поняли, что в свертке лежит человек, а сам кокон сделан не из ковра, а из штор. Занавески плотно пришиты к телу, а вся "конструкция" обернута лентой.

Соседка пенсионера утверждает, что мужчина умер от рака, а у женщины, которая с ним жила, не было денег на похороны. На место происшествия вывали медиков и сотрудников полиции. При обыске в квартире нашли скелет сына хозяйки квартиры. Женщину отправили в психиатрическую больницу. Разбирательство продолжается.

Как уже сообщал amic.ru, в феврале 2019 года жительница Самары привезла к зданию правительства области гроб с телом мужа. Женщина рассказала, что у нее попросту нет денег, чтобы заплатить за погребение на кладбище.