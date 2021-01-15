"Динамо-Алтай" проведет первые в 2021 году домашние матчи

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" проведут первые в 2021 году домашние матчи. Очередные поединки в рамках первенства ВХЛ против "Красноярских Рысей" барнаульцы сыграют 16, 17, а также 19 и 20 января на льду "Титов-Арены".

Игры пройдут со зрителями. В связи с антиковидными ограничениями трибуны арены разрешат заполнить на 25% (1100 мест). При этом посещать матчи допустимо при соблюдении всех норм безопасности. В частности, необходимо наличие защитной маски. При входе на арену у болельщиков измерят температуру. Если она окажется повышенной, в посещении игры будет отказано. Также при рассадке на трибунах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга.

16 и 17 января матчи начнутся в 17:00. 19 и 20 января – в 19 часов.