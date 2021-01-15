Олимпийская чемпионка рассказала, почему она не помогает многодетным матерям

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на вопрос о том, почему она занимается благотворительностью, но не помогает многодетным матерям.

"Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность. Мы живем не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребенка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвертого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?" – сказала спортсменка.

Девушка отметила, что не хочет нести ответственность за чужие решения, а взрослые люди должны думать перед тем, как заводить детей.