Алтайский конькобежец выступит на чемпионате Европы

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков выступит на чемпионате Европы в нидерладском Херенвене. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В 2021 году соревнования будут проходить в новом формате — параллельно будут проводить состязания в спринтерском и классическом многоборье. В каждой из дисциплин примут участие по 20 спортсменов.

Сборную России на чемпионате представят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков (Павел Кулижников - запасной), а также Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Даниил Алдошкин Руслан Захаров, Сергей Трофимов.