Мурашко опроверг возможность отказа от масок для людей с прививкой от COVID-19

Жители России, которые сделали прививку против коронавируса, должны продолжать носить защитные маски при любом уровне антител. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцинированные также могут быть переносчиками вируса.

Как передает ТАСС, министр объяснил, что вакцина может защитить от тяжелого течения или заболевания, но не от передачи инфекции лицам без иммунитета.

"Маски в этом случае защищают ваших близких от возможного инфицирования", – объяснил Мурашко.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне научились жить в условиях пандемии COVID-19. По ее словам, меры по борьбе с коронавирусом, принятые в России, позволяют не задумываться о новом локдауне.