Алтайские чиновники не заметили массового закрытия предприятий из-за пандемии

В 2020 году в Алтайском крае не заметили массового закрытия предприятий из-за пандемии. Об этом рассказал руководитель регионального управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев.

По словам Евстигнеева, сфера малого и среднего бизнеса острее всего отреагировала на ограничения. Разные ведомства проводили опросы в течение года и выяснили, что чем дольше длились ограничения, тем сильнее становились пессимистичные настроения среди предпринимателей.

Тем не менее руководитель регионального управления по развитию предпринимательства уверен, что массовых увольнений сотрудников в Алтайском крае удалось избежать.