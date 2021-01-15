Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу

Россия начинает процедуры выхода из Договора по открытому небу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, — подчеркнули в дипведомстве. — По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям".

Выход штатов из договора нанес ему серьезный ущерб, нарушив баланс интересов государств. В МИДе подчеркнули, что Москва выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" требования, но ответа получено не было.