"Я устал терять людей". Якубович прокомментировал смерть Бориса Грачевского

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович прокомментировал новость о смерти художественного руководителя юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

"Мне тяжело об этом говорить. Мы были знакомы больше 30 лет. Я устал терять людей, поэтому мне больше нечего сказать", – цитирует Якубовича RT.

Напомним, что ночью 14 января на 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. По данным источников, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Он заразился 21 декабря и через неделю был госпитализирова, а 14 января Грачевского ввели в медикаментозную кому.