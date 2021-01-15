Из федерального бюджета на поддержку муниципальных театров в Алтайском крае выделили 11,5 млн рублей. В 2021 году по федеральным партийным проектам будут поддержаны три муниципальных театра региона, пишет официальный сайт региона.

Почти по 4,3 млн рублей получат Бийскому и Рубцовскому драматическим театрам.

"Бийский драмтеатр планирует приобрести и установить специальное сценическое устройство (люк-провал) и поставить два новых спектакля с приглашенными режиссерами. Рубцовский драматический театр большую часть средств потратит на приобретение звукового оборудования - головных микрофонных гарнитур. Их можно использовать на любой площадке, в том числе при показе спектаклей на выезде. Один миллион рублей запланирован на постановочные расходы. К концу года жителям и гостям города будет представлен спектакль "Дамский портной", — говорится в сообщении.

Также три миллиона рублей получит Рубцовский драматический театр кукол имени Андрея Брахмана.