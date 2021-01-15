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Новости

Белорусские власти захотели сделать концлагерь для оппозиции

, ИА "Амител"
Об этом стало известно из разговора силовиков
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Объединение BYPOL, которое занимается помощью силовикам, уволенных за поддержку протестующих, опубликовало запись разговора замглавы МВД республики Николая Карпенкова. Он рассказал, что власти думают над тем. чтобы создать концлагеря для активных протестующих. 

"Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру", — сказал Карпенков.

Из записи следует, что возможность создания концлагерей для представителей оппозиции обсуждалась на совещании с Александром Лукашенко, пишет "Лента"

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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