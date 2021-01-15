Температура Земли достигнет пика к 2050 году

Способность планеты Земля поглощать почти треть антропогенных выбросов углерода через растения на протяжении следующих 20 лет уменьшится вдвое. К таким выводам пришли ученые из США и Новой Зеландии.

Ученые из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла и Университета Вайкато (Новая Зеландия) использовали данные с измерительных приборов на крупных биомах за прошедшие 20 лет. Ученые выяснили. что способность растений поглощать антропогенные выбросы уменьшается, а выбросы углерода увеличиваются. Превышение порога означает, что Земля достигнет критической температуры.

Это исследование является первым в своем роде. Ранее определением температурного порога для фотосинтеза на основе данных наблюдений в столь глобальном масштабе никто не занимался, пишет "Хайтек".