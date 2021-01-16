Самое время для прогулок. О погоде в Алтайском крае 16 января

После длительных холодов в Алтайский край пришло потепление. На выходных погода позволит прогуляться и почти не замерзнуть.

В регионе температура воздуха составит -8...-13 градусов, местами в предгорьях -1...-6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с 16 на 17 января температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами в предгорьях до -20 градусов.