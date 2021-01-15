Автомобиль чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

Автомобиль чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе через улицу Эмилии Алексеевой в Барнауле. Водитель решил обогнать притормозившее транспортное средство и не заметил школьника на дороге.

Видеозапись происшествия выложили в паблике "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, как машина притормаживает перед нерегулируемым пешеходным переходом, а другой автовладелец резко начинает обгон и чуть не наезжает на ребенка, который в тот момент переходил дорогу.

Как ранее сообщал amic.ru, в четверг, 14 января, около 14:10 на ул. Антона Петрова в районе дома № 112 на нерегулируемом пешеходном переходе у школы № 64 автомобиль наехал на ребенка. После этого мальчик сбежал с места аварии.

12 января схожая ситуация произошла в Рубцовске на ул. Громова, в районе дома № 16. Тогда 10-летний мальчик перебегал дорогу от магазина к дому и попал под колеса автомобиля. Водитель остановился, но после того как мальчик скрылся, автомобилист также решил уехать с места инцидента.