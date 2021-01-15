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Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что 2021 год будет ненамного легче 2020

, ИА "Амител"
По его словам, обещанного экономического роста не произошло
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин в рамках брифинга на Гайдаровском форуме предупредил о сложностях, с которыми столкнется российская экономика в 2021 году.

Как передает ТАСС его слова, новый год "не будет намного легче", и примером является то, что сейчас происходит в странах Европы. "Оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна", – подчеркнул Кудрин.

Также глава Счетной палаты сослался на несбывшиеся прогнозы аналитиков о начале экономического роста, который мог начаться в конце прошлого года, однако этого не произошло.

Ранее на Гайдаровском форуме выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые в России, позволяют не задумываться о новом локдауне.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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