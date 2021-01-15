Вице-премьер Татьяна Голикова назвала дату начала массовой вакцинации от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса. По ее словам, она начнется с понедельника, 18 января.

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года объявлена массовая вакцинация", – сообщила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами в пятницу, 15 января, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее управление Росздравнадзора по Алтайскому краю попросило медучреждения докладывать о побочных реакциях и неэффективности вакцины от коронавируса. Медики обязаны фиксировать факты нежелательных эффектов на препарат и те случаи, когда вакцина не подействовала и ранее привитых людей приходится госпитализировать.