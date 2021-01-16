Число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона

Число жертв коронавируса в мире с начала пандемии достигло 2 006 665 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего умерших от COVID-19 зарегистрировали в США (391 тыс. человек), Бразилии (208 тыс.) и Индии (151 тыс.). Следом идут Мексика (137 тыс.) и Великобритания (87 тыс.). При этом общее число выявленных случаев коронавируса в мире составляет 93,7 млн.

Напомним, накануне в России зафиксировали 24 715 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,5 млн человек, выздоровели 2,9 млн, скончались 64 тысячи пациентов.