Семья Хабиба Нурмагомедова считает, что боец сможет выйти еще на один бой

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру и провести еще один бой. В беседе с ТАСС дядя спортсмена Нурмагомед выразил мнение, что организм бойца на это способен, но пока уговоры не дали результата.

"Мы еще не знаем, будет или не будет Хабиб [драться, — прим. ред.] Хотя я сколько раз его напрягал: "Давай, давай". Но он же не напрягается, говорит: "До каких пор?". Я не уговариваю на 30-0, просто на один бой. Желания у него нет, вижу по нему, но я говорю, что я против, что он закончил…" — сказал он.

Напомним, что последний поединок Хабиба Нурмагомедова состоялся 24 октября 2020 года. Тогда российский боец удушающим приемом одолел американца Джастина Гейджи, после чего объявил об уходе из спорта с рекордом 29:0.