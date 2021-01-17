До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 17 января

Значительное потепление ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 17 января. При этом день обещает быть снежным и метельным, предупреждают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, а местами по югу воздух прогреется до +1... +6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков, но на дорогах будет скользко. Скорость ветра в краевой столице не превысит 12 м/с.