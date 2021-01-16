Ферму на острове с верблюдами и павлинами продают под Бийском

Фото: avito.ru

Объявление о продаже фермы, расположенной на острове Иконников у места слияния рек Бия и Катунь появилось на сайте Avito.

По словам владельца, остров площадью 1400 Га расположен в 9 км от Бийска и в 45 км от Белокурихи.

"Ферма 2000 м.кв. на участке 3 га — земли поселений. Земля 500 га — сельхоз назначения, включает в себя сенокосы и выпаса, — говорится в объявлении. — Прекрасно подходит для развития агро-туризма. Имеется концепция развития острова, как этнографического, познавательно-развлекательного парка".

На кадрах видно, что на ферме разводят животных и птиц, в том числе лошадей, верблюдов и павлинов.

Ранее amic.ru писал, что Белевская епархия РПЦ и региональный комитет по охране памятников выясняют законность выставления на продажу через Avito храма Димитрия Солунского, построенного в XIX веке. Здание и участок в селе Завалово Тульской области решили реализовать из-за банкротства собственника.