В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за две недели снизилось с 1346 до 803, следует из информации регионального оперативного штаба.

При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 4193 до 3615 мест. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 78%. Это на 10 процентных пунктов больше, чем двумя неделями ранее.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр".

Позднее власти отказались от этой затеи. Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко объяснил, что решение об отказе от этого проекта принято после тщательного изучения финансовой стороны вопроса. Если бы проект утвердили, пришлось бы вложить в него свыше 650 млн рублей. А на эти средства можно построить капитальный объект с нуля.

В региональном Минздраве уточнили, что при необходимости можно будет снова развернуть дополнительные места.