Инвалида обвиняют в убийстве 25-летнего жителя Алтайского края

Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Залесовского района. Его обвиняют в убийстве 25-летнего односельчанина. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"По предварительным данным следствия, неоднократно судимый потерпевший пришел в гости с другом к обвиняемому, где распивали спиртные напитки, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. – В ходе конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение оппоненту, от которого он скончался. Тело потерпевшего осмотрено следователями – следы избиения отсутствуют".

Подозреваемого заключили под стражу. Он инвалид, но признаков психического заболевания у него нет, констатировали следователи.

Близкие погибшего не верят, что обвиняемый мог самостоятельно справиться с молодым человеком. По их версии, к преступлению может быть причастен "один человек, с которым у сельчанина были неприязненные отношения".

"У них давно были стычки, были драки. Человек этот в деревне себя считал лидером, его должны были бояться, но Иван никогда ему не поддавался. На фоне этого возникали конфликты, – утверждают друзья погибшего. – Как мы предполагаем, между ними либо произошел очередной конфликт, либо все заранее было спланировано".

По их словам, после убийства тело погрузили на сани и увезли к другому знакомому в огород, где засыпали труп снегом и сеном.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.