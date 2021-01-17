Минцифры проведет эксперимент эксперимент по замене водительских прав на QR-коды

Минцифры РФ собирается провести в некоторых регионах страны эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом. Как объяснил в ходе Гайдаровского форума замглавы ведомства Олег Качанов, первоначально в программе примут участие четыре субъекта.

"У нас уже есть определенный план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали, и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке", – цитирует заместителя министра ТАСС.

Как пояснил Качанов, для считывания кодов инспекторам выдадут специальные устройства. При этом он не уточнил, в каких именно регионах собираются проводить эксперимент.