Игра в снежки у памятника на Украине закончилась поножовщиной

В Одесской области 60-летняя женщина ударила мужчину ножом в спину за то, что он играл в снежки возле памятника военным. Инцидент произошел в городе Измаиле.

Областная полиция на своей странице в Facebook сообщает, что пожилая супружеская пара сделала замечание мужчине, который играл с ребенком и кидал снежки в сторону памятника. Перепалка переросла в драку, в ходе которой 45-летний мужчина ударил мужа пенсионерки. В ответ на это женщина достала нож и нанесла удар в спину оппонента. Мужчина остался жив.

Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение легких телесных повреждений. Пенсионерке грозит до восьми лет тюрьмы.