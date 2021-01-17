Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах на большей территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных холодах на большей территории России. Об этом пишет РИА Новости.

В центральной части страны температура воздуха будет на 15 градусов ниже нормы, а в азиатской части – до 18 градусов.

Он добавил, что метеорологи выпустили предупреждение об опасном явлении – "аномально холодной погоде", которая коснется почти всей страны.

"Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион – там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса", – добавил Роман Вильфанд.