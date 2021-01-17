Скончался герой Советского Союза Николай Антошкин

Герой Советского Сюза, генерал-полковник Николай Антошкин скончался на 79-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Причину смерти Дерябин не назвал, однако по информации ряда телеграм-каналов, ранее у Антошкина был диагностирован коронавирус.

Решение о месте захоронения будет принято 18 января.

Ранее amic.ru писал о том, что один из богатейших представителей династии Ротшильдов, глава семейной группы компаний Edmond de Rothschild Group Бенджамин де Ротшильд ушел из жизни. По словам супруги, глава семейства скончался в Швейцарии, предположительно, от сердечного приступа.