Американский журналист рассказал, в чем сила русских

Американский журналист Тувия Тененбом рассказала о том, как россияне живут во время пандемии и в чем заключается их сила. Об этом пишет РИА Новости.

"Россия - это другой мир. Не тот, к которому я привык. Россия — это не Запад, и даже логика здесь другая. В чем она заключается? Я не совсем уверен. Иногда мне кажется, что нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы понять это", — отмечает автор.

По его словам, главная сила русских в том, что они "люди, а не компьютеры", которые живут надеждами и чувствами, а не холодными фактами.

Тувия не думал о том, что Россия так может ему понравиться до того, как побывал в Москве.