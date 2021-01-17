Российский врач спас ребенка от смерти в самолете

Кемеровский реаниматолог Василий Жданов на своей странице в Instagram рассказал историю спасения шестилетней девочки на борту самолета. Родители дали ребенку половину таблетки обезболивающего, а через некоторое время у нее появились признаки анафилактического шока.

Реаниматолог Василий Жданов и гинеколог Юлия из Челябинска смогли оказать девочке помощь благодаря препаратам, которые были у экипажа самолета, летевшего из Москвы в Кубу.

"Катетеризация периферической вены, адреналин в/в, инфузия NaCl 0,9%, преднизолон в/в. Через 10 минут от начала лечения – купирование одышки, улучшение самочувствия. Через 15 минут – ясное сознание, отсутствие одышки, сыпь побледнела, урежение ЧСС, ребенок уснул", – описал свои действия врач.